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Incidente a Ostia, auto travolge padre e figlia: morto 91enne, ferita anche la donna

| 19 Agosto 2026 13:01 | 0 commenti

Incidente a Ostia, auto travolge padre e figlia: morto 91enne, ferita anche la donna

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Tragedia a Ostia, dove un’auto ha investito e ucciso un uomo di 91 anni, ferendo anche la figlia di 61 anni. L’incidente è avvenuto ieri sera a piazzale Magellano, all’altezza del civico 33, poco dopo le 22.30 e sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, dei Gruppi XII Monteverde e X Mare.  

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto, una Audi A3 guidata da un 53enne italiano, ha travolto padre e figlia. L’anziano è morto sul colpo, mentre la 61enne è stata immediatamente soccorsa e trasportata al San Camillo, dove si trova attualmente ricoverata.  

Ferito anche l’automobilista che è stato trasferito all’ospedale San Giovanni Addolorata, dove è stato sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono tuttora in corso e sono condotte dagli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia locale. 

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