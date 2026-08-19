Maltempo, DPC: allerta arancione in Lombardia, gialla in 8 regioni

Milano, 19 ago. (askanews) – Un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche è previsto per giovedì 20 agosto sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge diffuse, temporali localmente intensi, forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica. Lo comunicato il Dipartimento della Protezione Civile (DPC), che ha disposto l’allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia.

A determinare il maltempo è un sistema perturbato di origine atlantica che sta attraversando l’Europa centrale. Dalle prime ore di giovedì sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno a Liguria e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per poi raggiungere Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni interessate, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le precipitazioni potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche nelle aree coinvolte.

Per giovedì 20 agosto è stata inoltre valutata l’allerta gialla sull’intero territorio di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige e su parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.