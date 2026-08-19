Trump e la mappa con lo Stretto di Hormuz: “Nuovo territorio Usa”. Ira di Teheran: “Illusione che correggeremo”

(Adnkronos) – “Non sono in corso né sono in programma colloqui o contatti con la Repubblica islamica dell’Iran. Il blocco navale resta pienamente in vigore. Lo Stretto di Hormuz è aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare”. Donald Trump interviene con un nuovo post su Truth dopo una giornata incandescente nel confronto con Teheran.

Ad infiammare ulteriormente lo scontro l’idea del presidente americano, annunciata durante un intervento a New York venerdì scorso e ribadita lunedì nello Studio Ovale – di rendere lo Stretto di Hormuz territorio statunitense. E così, sempre su Truth, il tycoon ha pubblicato una mappa della via marittima strategica, contrassegnata come “nuovo territorio degli Usa”. Sui social, diversi commenti hanno fatto peraltro notare come dalla mappa postata dal presidente manchino Qatar e Bahrain, apparentemente “affondate” nel Golfo Persico.

La reazione di Teheran non si è fatta attendere. Il governo iraniano ha respinto la definizione dello Stretto di Hormuz come “nuovo territorio degli Stati Uniti” ed ha avvertito che quella che Teheran considera un'”illusione” presto sarà “corretta”. “La sua illusione sullo Stretto di Hormuz presto sarà corretta oppure saremo noi a correggere le illusioni di quest’uomo”, ha scritto su X il vice ministro degli Esteri di Teheran, Kazem Gharibabadi.

L’obiettivo degli Stati Uniti nella guerra era costringere l’Iran alla resa, ma “non ci arrenderemo, gli Stati Uniti ora ci supplicano di negoziare alle nostre condizioni”, ha detto, secondo quanto riferisce ‘Al Jazeera’, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, spiegando che il memorandum d’intesa firmato con gli Usa conteneva “13 disposizioni a nostro favore e una a loro favore”, e accusando Israele di aver fatto tutto il possibile per sabotarne e impedirne l’attuazione.

“Abbiamo vinto la guerra e abbiamo vinto anche sul piano diplomatico, costringendo il nemico ad accettare le nostre condizioni”, ha sottolineato, aggiungendo che le capacità militari iraniane e la forza dimostrata sul campo di battaglia hanno dato maggiore peso alla diplomazia di Teheran durante i negoziati. “Abbiamo informato i mediatori che non accettiamo un cessate il fuoco. Al contrario, abbiamo affermato che la guerra deve finire”, ha poi dichiarato Araghchi in un’intervista ai media iraniani.

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha accusato gli Stati Uniti di voler aumentare la pressione su Teheran per ottenere concessioni che, sostiene, non erano previste dal memorandum firmato dalle parti. In un messaggio pubblicato su X, Ghalibaf ha criticato in particolare il segretario al Tesoro, Scott Bessent, e il capo del Pentagono, Pete Hegseth.

“Gli americani pensano che aumentare la pressione sull’Iran porterà a concessioni che non hanno mai fatto parte dell’accordo”, ha scritto Ghalibaf, che poi ha attaccato direttamente Bessent e Hegseth, affermando che la gestione della crisi “è ben al di sopra delle loro capacità”. Il presidente del Parlamento iraniano ha proseguito con toni fortemente sarcastici nei confronti dell’amministrazione Trump: “Smettete di aspettare che questa squadra di pagliacci tiri fuori un coniglio dal cappello e fate pulizia del pasticcio che avete creato”.

Sale anche la tensione tra Iran ed Emirati Arabi Uniti. Le autorità di Abu Dhabi hanno riferito di aver rilevato due missili balistici lanciati dall’Iran e diretti verso il Paese. Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa emiratino e riportato da Sky News Arabia, uno dei due vettori è caduto al di fuori delle acque territoriali, mentre il secondo è precipitato all’interno delle acque territoriali degli Emirati.

Il ministero della Difesa ha fatto sapere che le forze armate sono “pienamente preparate e pronte ad affrontare qualsiasi minaccia”. Non sono al momento disponibili informazioni su eventuali danni o vittime, né sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità con cui i due missili sono stati intercettati o neutralizzati.

L’Iran ha smentito il lancio di missili balistici in direzione degli Emirati Arabi Uniti.