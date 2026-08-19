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Viterbo, muore soffocata da una fetta di bacon dopo sei giorni di agonia

| 19 Agosto 2026 15:01 | 0 commenti

Viterbo, muore soffocata da una fetta di bacon dopo sei giorni di agonia

AdnKronos
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(Adnkronos) – Muore dopo aver ingerito una fetta di bacon. La vittima, Rachele Ferrara, aveva 28 anni. La giovane lo scorso 13 agosto è rimasta soffocata da una fetta di bacon appena ingerita. E’ accaduto a Capodimonte, nel Viterbese. 

La ragazza, subito soccorsa dal personale del 118, è stata trasferita all’ospedale Santa Rosa di Viterbo, ma per lei non c’è stato niente da fare. La scorsa notte ne è stata dichiarata la morte cerebrale.  

 

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