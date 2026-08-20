Al Nord 48 ore di maltempo e calo termico, caldo intenso al Sud

Milano, 20 ago. (askanews) – L’Italia si prepara a una fase di forte maltempo al Nord, destinata a coinvolgere tra giovedì 20 e venerdì 21 agosto anche parte del Centro, mentre al Sud il caldo resterà intenso e tenderà nuovamente ad aumentare nel fine settimana. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, la perturbazione si sposterà lentamente da Nord-Ovest verso Est e potrà produrre precipitazioni molto abbondanti, con accumuli superiori ai 200 millimetri tra il Lago di Como e la Valtellina.

L’arrivo di aria più fresca segue una lunga fase dominata dal caldo. Tedici fa risalire l’inizio della prima ondata della stagione al 24 maggio e sottolinea come l’atmosfera abbia accumulato molta energia, mentre le temperature dei mari italiani hanno raggiunto valori particolarmente elevati, con picchi di 29-30 gradi anche nel Mar Ligure e nell’Adriatico settentrionale. Il contrasto con le infiltrazioni di aria più fredda può favorire temporali intensi e grandinate.

La fase perturbata dovrebbe durare circa 48 ore. Tra giovedì e venerdì i temporali interesseranno il Nord e potranno estendersi all’alta Toscana e ad altre zone del Centro. Al Settentrione è atteso anche un deciso calo delle temperature: le massime dovrebbero scendere intorno ai 27-28 gradi e localmente sotto i 25.

Più articolata la situazione al Centro. A Roma il caldo dovrebbe resistere, con massime intorno ai 34 gradi, mentre a Firenze la prossima settimana sono previsti valori più contenuti, attorno ai 30 gradi. Il Sud resterà invece ai margini della perturbazione e continuerà a essere interessato dall’aria molto calda. Nel fine settimana le temperature potranno superare i 38-40 gradi tra Puglia, Campania, Basilicata e Calabria. In Sicilia sono previste punte vicine ai 41 gradi, con caldo intenso che, secondo le attuali proiezioni, potrebbe protrarsi fino ai primi giorni di settembre.

Giovedì 20 agosto il maltempo avanzerà al Nord da Ovest verso Est, mentre al Centro i temporali sono attesi soprattutto dalla sera; al Sud prevarranno sole e temperature in aumento. Venerdì il tempo resterà molto instabile al Nord, soprattutto nella prima parte della giornata, con rovesci e temporali sparsi anche al Centro, mentre il Sud resterà soleggiato e caldo.

Sabato è previsto un miglioramento al Nord, pur con qualche pioggia isolata, e condizioni più stabili al Centro. Al Sud continueranno sole e caldo. Domenica dovrebbe prevalere il bel tempo, con possibili episodi di instabilità ancora confinati soprattutto alle regioni settentrionali e temperature elevate sulle regioni meridionali.