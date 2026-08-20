Caldo, nuova ondata a passo lento: oggi 6 città con bollino arancione ma domani scendono a 4

(Adnkronos) – Dopo giornate infinite di caldo record sull’Italia da poco si è tornati a respirare. La nuova ondata di caldo che doveva iniziare ieri, dopo la brevissima tregua con maltempo, temporali e lieve calo termico, sembra avere un passo lento e rallentare già tra oggi e domani. Oggi giovedì 20 agosto saranno 6 le città con bollino arancione, livello 2 di allerta (condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili): Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Palermo, Roma.

Ma scenderanno a 4 domani venerdì 21 agosto (Bari, Campobasso, Palermo, Pescara). E’ quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora la situazione su 27 capoluoghi di provincia. Dunque un quadro senza il temuto bollino rosso che ha imperversato questa estate 2026.

Domani è prevista una prevalenza dei bollini verdi sull’Italia ‘grazie’ al maltempo, con piogge abbondanti al Nord e in Toscana e rovesci e temporali al Centro mentre al Sud persistono sole e caldo.