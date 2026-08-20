Ex Ilva, Meloni: primi settembre a Chigi tavolo su manifestazioni di interesse

Roma, 20 ago. (askanews) – “Garantisco che il mantenimento di un’importante capacità produttiva di acciaio è ritenuto dal Governo obiettivo di rilievo nazionale”. Così la premier Giorgia Meloni, in una lettera inviata al prefetto di Taranto Ernesto Liguori, in seguito ad una richiesta giunta attraverso Liguori da associazioni di categoria del territorio di Taranto finalizzata a far presiedere alla premier un incontro sulla ex Ilva in occasione della partecipazione di Meloni all’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo.

“E’ noto che il Tavolo di confronto con i sindacati nazionali del settore, è convocato in permanenza presso la Presidenza del Consiglio, coordinato dal Sottosegretario Mantovano e composto da tutti i ministri a vario titolo competenti, fin da quando si è insediato l’attuale Esecutivo. Esso tornerà a riunirsi entro i primi giorni di settembre per esaminare le varie manifestazioni di interesse presentate proprio in queste settimane per il futuro assetto dell’impianto”, ha annunciato Meloni.