Lite per motivi condominiali, ferito con un’arma da taglio

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BARI – Un uomo di 59 anni di Bitritto (Bari) è stato arrestato dai carabinieri. L’accusa è di tentato omicidio per aver aggredito con un’arma da taglio un suo vicino di casa nel corso di una lite.
Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia di Modugno, nel Barese, l’indagato avrebbe discusso in modo acceso con la vittima dell’aggressione per motivi legati alla convivenza nello stesso condominio, per poi ferirla alla testa con un’arma da taglio.
All’arrivo della pattuglia, il 59enne avrebbe continuato a insultare il vicino di casa e a minacciarlo di morte.
Soccorso dal personale del 118, il ferito è stato trasportato al Policlinico di Bari. Il 59enne è in carcere a Bari
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