Francesco Chiofalo in ospedale, morso dal ragno violino: “Peggio di così non poteva andare”

(Adnkronos) –

Francesco Chiofalo è stato morso da un ragno violino. L’ex protagonista di Temptation Island ha raccontato di essere finito al pronto soccorso dopo essere stato morso sulle gambe. “Peggio di così non poteva andare… è finita la mia estate”, ha scritto l’influencer romano a corredo di uno scatto in cui mostrava entrambe le gambe fasciate.

Nella Instagram story successiva, Chiofalo ha spiegato: “Per ora sembra che io stia meglio anche se le ferite generate dal morso del ragno non sono guarite. Anzi, sono piuttosto brutte e devono essere tenute sotto controllo”.