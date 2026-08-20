Giochi del Mediterraneo, a Taranto esaurite tutte le strutture ricettive

ROMA (ITALPRESS) – I Giochi del Mediterraneo, in programma dal 21 agosto al 3 settembre, rappresentano “una straordinaria occasione per raccontare al mondo Taranto e la Puglia, promuovendone il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico, e rafforzando l’attrattività del Mezzogiorno e dell’Italia. In termini turistici, nel periodo della manifestazione, la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online raggiunge il 56,7%, con una crescita di 6,9 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025“. Sono i dati elaborati dall’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo.

Il sistema ricettivo di Taranto, in particolare, “registra il tutto esaurito, tanto da predisporre anche due navi-hotel ormeggiate al porto per accogliere atleti e delegazioni”. Numeri che “riconfermano la capacità attrattiva dei grandi eventi, sempre importanti volani di flussi, nonché il valore del turismo sportivo: un comparto dal giro d’affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, in costante crescita, e capace di generare più di 42 milioni di presenze”.

Le stime sulle settimane dei Giochi, tra l’altro, fanno seguito a un primo semestre dell’anno molto positivo per l’Italia, in cui la Puglia ha registrato un incremento del 7,6% degli arrivi e del 7,7% delle presenze rispetto allo stesso periodo del 2025.

Una crescita proseguita nel mese di luglio, con un aumento del 5,9% degli arrivi e del 6% delle presenze. In questa cornice, spiega il ministero, “Taranto si afferma come protagonista, con un aumento degli arrivi del 2,8% nei primi sei mesi e, a luglio, una performance superiore alla media regionale negli arrivi, cresciuti del 6,6%, accompagnata da un incremento del 4,8% delle presenze”.

Inoltre, nel primo trimestre, “la spesa turistica internazionale in Puglia ha raggiunto quota 206 milioni di euro, in forte crescita di 89 milioni sul 2024 e di 59 milioni sul 2025”. Dati che trovano riscontro anche per quanto riguarda la mobilità. “Nei primi sei mesi del 2026, gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente 5,71 milioni di passeggeri, il 10,4% in più rispetto allo stesso periodo del 2025”.

Il porto di Taranto, intanto, è passato dai 314 passeggeri del 2015 ai 126.708 del 2025, registrando un clamoroso aumento del 40mila per cento e consolidando progressivamente il proprio ruolo nel turismo crocieristico italiano.

I Giochi del Mediterraneo coinvolgeranno anche le province di Bari, Brindisi e Lecce, con competizioni diffuse in tredici diversi comuni. L’impatto dell’evento andrà oltre le due settimane di gare: il piano infrastrutturale coinvolge 45 impianti in 21 comuni, per un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, e punta a lasciare ai territori pugliesi strutture sportive, servizi di mobilità e interventi urbani capaci di rafforzarne nel tempo l’attrattività turistica.

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