Governo, Conte: serve un Cdm straordinario su carburanti e bollette

Roma, 20 ago. (askanews) – “La benzina sfonda i 2 euro al litro anche fuori dalle autostrade, il gasolio è fuori controllo e si è mangiato da un pezzo i miseri e tardivi interventi del Governo, settembre è alle porte e per diverse famiglie fra libri e materiale scolastico potrebbero andare via fino a 1.400 euro a studente, per non parlare del rischio di nuove stangate delle bollette visto il prezzo del gas”. Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, secondo il quale “serve un Consiglio dei ministri straordinario per intervenire subito, anche se siamo già in forte ritardo”.

“Serve – ha affermato l’ex premier – recuperare risorse anche dagli extraprofitti di settori che hanno fatto utili record con le varie emergenze e che sono intoccabili per questo Governo. Serve che il nostro Governo riunisca subito a Bruxelles i leader europei per un nuovo Pnrr contro questa crisi collegata a guerre che hanno lasciato correre anche se a pagare sono i cittadini. Serve rivedere subito gli impegni sul Riarmo per spostare gli investimenti dove servono davvero”.

“Sono anni – è l’accusa del leader del M5S – che ci prendono in giro. I rave party, le polemiche pretestuose dal gioielliere la famiglia nel bosco, la crociata contro Report. Per 4 anni hanno completamente dimenticato di fare quello per cui erano stati scelti: offrire soluzioni ai problemi reali”.