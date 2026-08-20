“Goya” è nuovo singolo di Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari

Milano, 20 ago. (askanews) – E’ disponibile il video, e da domani per la programmazione radiofonica, “Goya”, il nuovo singolo di Fabri Fibra. “Goya” vede il rapper italiano collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari, la band più importante del panorama musicale italiano, reduce dal successo di questa estate di “Sorry, Scusa, Lo Siento”.

Il video ufficiale (girato a Monza) vede anche questa volta alla regia Cosimo Alemà, storico collaboratore di Fibra dietro la macchina da presa di ogni suo videoclip.

“Goya” fa parte di “Mentre Los Angeles Brucia (deluxe)”, una nuova versione speciale dell’album di Fabri Fibra (pubblicato un anno fa e già certificato disco di Platino) arricchita da nuovi brani inediti.

Il brano conferma la capacità e l’urgenza di Fibra di raccontare il presente, la realtà, sbattendo le storture della nostra società (e in questo caso anche dell’industria discografica) in faccia all’ascoltatore.

Il concept nasce dalla passione di Riccardo Zanotti per la pittura di Goya, soprattutto quella dell’ultimo periodo del pittore spagnolo ormai diventato sordo.

“L’idea era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca, nello stesso pezzo volevamo fare un paragone con il mondo della musica e di come gli artisti vengono fatti fuori da questo mercato musicale sempre più spietato” racconta Fabri Fibra.

“Mentre Los Angeles Brucia” ha segnato un ulteriore passo nella carriera di Fibra grazie a brani come “L’avvelenata (Pretesto)”, “Tutto andrà bene”, “Mio Padre”, “Vivo” e “Figlio, che hanno permesso al pubblico di ascoltare anche l’anima più personale e riflessiva di Fibra.

D’altro canto, successi come “Che gusto c’è” con Tredici Pietro e “Milano Baby” con Joan Thiele sono solo alcune delle altri hit contenute nel disco, un album dove non mancano collaborazioni come quella con Gaia, Massimo Pericoloo, Noyz Narcos, Papa V, Nerissima Serpe e Ernia.

In più di vent’anni di carriera Fabri Fibra ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia”, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino a “Caos” (certificato doppio platino) e all’ultimo album “Mentre Los Angeles Brucia” (oro), FABRI FIBRA ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, Fibra è stato nuovamente protagonista della seconda serie.