Lega, contestati Romeo e Attilio Fontana: “Salvini non si tocca”

Roma, 20 ago. (askanews) – Una breve contestazione di militanti fedeli al leader della Lega Matteo Salvini ha animato dalla platea l’intervista sul palco della Versiliana al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo, segretario della Lega lombarda. I due sono i principali esponenti dell’area ‘nordista’ critica con il leader: i contestatori hanno urlato slogan come “Salvini non si tocca”. “Poi siamo noi quelli che vogliono dividere la Lega”, è stato il commento di Romeo.