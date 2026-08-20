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Lega, contestati Romeo e Attilio Fontana: “Salvini non si tocca”

| 20 Agosto 2026 19:38 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 20 ago. (askanews) – Una breve contestazione di militanti fedeli al leader della Lega Matteo Salvini ha animato dalla platea l’intervista sul palco della Versiliana al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e al capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo, segretario della Lega lombarda. I due sono i principali esponenti dell’area ‘nordista’ critica con il leader: i contestatori hanno urlato slogan come “Salvini non si tocca”. “Poi siamo noi quelli che vogliono dividere la Lega”, è stato il commento di Romeo.

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