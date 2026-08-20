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Lega, Romeo: valorizzare la squadra, questa è la nostra proposta a Salvini

| 20 Agosto 2026 18:45 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 20 ago. (askanews) – Per rinnovare la Lega bisogna valorizzare “la squadra per dirigere il movimento”. Lo ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato e segretario della Lega lombarda, intervistato insieme al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul palco della Versiliana.

“Nella competizione tra leader, salvo Vannacci che riuscirà in qualche modo a intercettare i voti, noi rischiamo di non farcela. Cosa può cambiare e dare l’idea che la Lega sia qualcosa di diverso? L’idea della squadra. Questa è la proposta. La proposta noi a Salvini l’abbiamo fatta, stiamo aspettando che lui la colga”.

Quanto alla fisionomia della squadra, ne serve una “”che coinvolga Zaia e i governatori che in questo momento hanno il maggiore appeal con gli elettori”. “Io aggiungo qualche sindaco”, ha detto Fontana.

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