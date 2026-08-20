Migranti, Conte: capolavoro Meloni, rimpatri funzionano ma contro di noi

Roma, 20 ago. (askanews) – Il Governo ha dato vita a un “inutile e dannoso show su Ceuta” e nelle “scelte sui migranti che hanno prodotto un bel cortocircuito: dopo la propaganda roboante del Governo contro la Spagna, ora Svezia, Austria, Svizzera, Germania e Finlandia sono in fila per rimandare in Italia i migranti da noi registrati. Un capolavoro targato Meloni: i rimpatri funzionano, ma contro di noi”. Lo ha scritto in un post su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.