Migranti, Svezia: “Intendiamo rispedire i dublinanti in Italia”

(Adnkronos) – La Svezia intende rimandare in Italia i migranti nei casi in cui, secondo le regole di Dublino, il nostro Paese risulti competente per l’esame della domanda di asilo. A confermarlo all’Adnkronos è Victoria Holmqvist, la portavoce del ministro per la Migrazione svedese Johan Forssell.”La nostra intenzione è applicare le regole di Dublino quando applicabili” dice.

I dublinanti sono migranti e richiedenti asilo che sono sbarcate per la prima volta in un Paese europeo (attraverso le coste italiane, ad esempio), ma che poi hanno continuato il loro viaggio verso Nord, raggiungendo altri Paesi per chiedere protezione internazionale. Secondo una storica legge europea (il Regolamento di Dublino II del 2003), il Paese responsabile di esaminare la domanda di asilo e accogliere queste persone è proprio lo Stato in cui sono entrate per primo. A dicembre del 2022, l’Italia ha deciso di bloccare l’accoglienza di queste persone di ritorno dagli altri Paesi europei, spiegando che le nostre strutture erano ormai piene e sature.

Ora, però, con l’entrata in vigore il 12 giugno 2026 della riforma del Sistema europeo comune di asilo con il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, le cose sono cambiate. I nostri vicini europei ritengono che quel blocco italiano non abbia più valore e che l’Italia debba riprendersi i suoi migranti. Il tutto, mentre continua lo scontro diplomatico con la Spagna sul ‘nodo Schengen’.

L’Italia considera azzerati con alcuni principali Paesi, tutti i presunti ‘dublinanti’ arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore nel nuovo Trattato Asilo Immigrazione Ue. In pratica l’Italia non deve riprendersi nessun migrante.

“E’ clamoroso il boomerang della trovata propagandistica di Giorgia Meloni di sospendere Schengen contro la Spagna” dice Elly Schlein. “E così appena dopo la Germania, l’Austria e la Svizzera, anche la Finlandia e la Svezia dichiarano che ricominciano a rimandare in Italia i migranti entrati in Europa dal nostro Paese”. “Quando dicevo che su Ceuta Meloni ha creato un precedente pericoloso per l’Europa, ma soprattutto per l’Italia, intendevo esattamente questo. Con l’aggravante che Meloni per la sua cieca ideologia non ha mai portato avanti la più rilevante battaglia da fare a Bruxelles nell’interesse nazionale: quella sulla solidarietà europea, anche sull’accoglienza”, prosegue la segretaria del Pd.

“Per superare l’ingiusto criterio Dublino del ‘primo Paese d’ingresso’ e stabilire finalmente che chi entra in Italia, entra in Europa, e ciascun Paese Ue deve fare la sua parte nell’accoglienza. Stiamo parlando di persone, non di pacchi. E non si possono mandare in giro per cinico calcolo politico. È ridicolo che Meloni racconti di aver cambiato la musica in Europa, quando in realtà stava facendo un favore a quei paesi che non vogliono condividere l’accoglienza di chi entra in Europa dall’Italia e sono ben contenti di discutere solo dei fallimentari centri in Albania: inumani, illegali, e rimasti pure vuoti”, conclude Schlein.

“La campagna della sinistra sui cosiddetti ‘dublinanti’ è davvero penosa” dichiara Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo. “Non esiste alcun legame tra la sospensione di Schengen per i fatti di Ceuta e la legittima scelta di alcuni Paesi europei di riattivare i ricollocamenti dei dublinanti. Questo meccanismo è previsto dal vecchio regolamento di Dublino, che non si applica più dopo l’entrata in vigore del nuovo Patto migrazione e asilo dal 12 giugno scorso. Ma le regole di Dublino prevedono che uno Stato non sia più competente per la domanda di asilo trascorso un anno dall’ingresso illegale, di conseguenza la questione riguarda un numero esiguo di casi intercorsi tra l’agosto 2025 e l’11 giugno2026 e che andranno in ogni caso vagliati con attenzione uno ad uno, per verificare i requisiti e la competenza sulla richiesta di asilo. Per tutti quelli entrati dopo il 12 giugno o che entreranno in futuro, il numero dei potenziali ricollocamenti si ridurrà drasticamente grazie alle procedure accelerate di frontiera che porteranno a rimpatri rapidi e alle nuove norme Ue sui Paesi terzi sicuri che saranno responsabili delle domande dei migranti transitati in quei Paesi prima del loro ingresso illegale in territorio Ue. Il governo Meloni difende i confini, diminuisce gli sbarchi e aumenta i rimpatri mentre la sinistra continua a fare propaganda sul nulla”.