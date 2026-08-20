Mirabilandia si accende con il ‘Fluo Party’ insieme a Rds, per vivere la notte più luminosa dell’estate

(Adnkronos) – L’estate di Mirabilandia si prepara a brillare ancora una volta con il ritorno del Fluo Party, l’evento che ogni anno trasforma il Parco divertimenti più grande d’Italia in una grande festa a cielo aperto, tra musica, luci ed energia. L’appuntamento, si legge in una nota, è per sabato 29 agosto, quando, a partire dalle 21, la Piazza della Fama diventerà il cuore pulsante della serata grazie al coinvolgente DJ set firmato RDS 100% Grandi Successi. Protagonisti sul palco direttamente dalla radio saranno Filippo Ferraro e Paolo Piva, insieme al DJ Maurizio Rocca, tutti pronti ad animare il pubblico con tre ore di musica, intrattenimento e grandi successi fino a mezzanotte.

Anche quest’anno il Fluo Party porterà nel Parco un’atmosfera unica: le spettacolari luci wood faranno risplendere abiti, accessori e make-upMirabilandia si accende col ‘Fluo Party’ insieme a Rds, per vivere la notte più luminosa dell’estate fluorescenti, trasformando Mirabilandia in un’esplosione di colori. Per entrare nel mood della festa sarà possibile acquistare all’interno del Parco bracciali luminosi, bacchette starlight, make-up UV glow, gadget e accessori fluo, mentre durante la serata RDS coinvolgerà il pubblico con il tradizionale lancio di gadget. Per permettere agli ospiti di vivere fino in fondo questa esperienza, Mirabilandia resterà aperta fino alle 24, offrendo la possibilità di godersi le attrazioni e gli spettacoli anche nelle suggestive atmosfere della notte.

“Il Fluo Party è ormai uno degli appuntamenti più attesi della nostra estate”, dice Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. “È una serata che unisce musica, divertimento e la magia del Parco illuminato di notte, regalando ai nostri ospiti un’esperienza diversa dal solito. Siamo felici di rinnovare anche quest’anno la collaborazione con Rds, partner ideale per coinvolgere il pubblico di ogni età con energia e grandi successi”. Dalle 17 sarà attiva una speciale promozione con biglietto serale a soli 12,90 euro, evento incluso.