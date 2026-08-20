Palermo, bimba di genitori no vax muore a 4 anni: sospetta difterite

(Adnkronos) – Una bambina di quattro anni è morta la notte scorsa all’ospedale Civico di Palermo. L’ipotesi della causa di morte è difterite. I genitori no vax, alla nascita, non l’avevano fatta vaccinare. La bambina è arrivata sabato notte all’ospedale Cervello in condizioni disperate, qui è stata intubata, ma viste le sue condizioni è stata trasferita alla terapia intensiva dell’Ospedale dei bambini di Palermo.

Sentiti dai medici, i genitori, originari dello Zen, hanno raccontato di non avere vaccinato la figlia perché una parente era autistica e temevano che fosse colpa del vaccino. La notte scorsa la morte con ogni probabilità per difterite. “Stiamo facendo le analisi – spiega all’Adnkronos l’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso – per accertare che si tratti di difterite. Gli esiti si avranno più tardi”.

“Purtroppo il rischio di acquisire la difterite nelle persone non vaccinate non è trascurabile” spiega, all’Adnkronos Salute, Gianni Rezza, docente straordinario di Igiene all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. L’infezione, spiega, è “infatti presente in un’ampia area geografica, dall’est Europa all’Africa, tanto per dare un’idea della possibilità di contatto che abbiamo con persone potenzialmente infette. Per questo è necessario vaccinare i bambini – con il vaccino esavalente – e ricordarsi di eseguire i richiami previsti dai calendari vaccinali”. In Italia, ricorda Rezza, “gli ultimi casi autoctoni si sono registrati negli anni ’90. In seguito saltuariamente sono stati riscontrati rari casi importati ma di difterite cutanea”.

I più vulnerabili all’infezione sono “i bambini che non sono stati vaccinati perché mai venuti a contatto con il batterio che produce la tossina. Il vaccino infatti è costituito da una anatossina, ovvero una proteina simile alla tossina batterica che però non è in grado di produrre danni. Anche gli adulti sono a rischio se non hanno fatto i richiami vaccinali, seppure, in genere, la malattia è più grave nei bimbi”.