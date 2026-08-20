Poste Italiane: ScontiPoste premia la fedeltà

1 minuto per la lettura
Milano, 20 ago. (askanews) – Il 2025 ha segnato un bilancio da record per ScontiPoste. Nell’ultimo anno il programma ha restituito ai clienti 12 milioni di euro di cashback: a beneficiare dei rimborsi sono stati quasi 3,5 milioni di clienti, grazie a 20 milioni di transazioni che hanno generato un volume complessivo di spesa superiore ai 500 milioni di euro. Un successo che si rinnova anno dopo anno: dal suo lancio, nel 2010, ScontiPoste ha restituito agli italiani oltre 150 milioni di euro in rimborsi, confermandosi tra i programmi di fedeltà più apprezzati.ScontiPoste è il programma fedeltà di Poste Italiane dedicato ai titolari di carte di pagamento Postepay e BancoPosta. Consente di risparmiare fino al 30% sugli acquisti effettuati con le carte Postepay o BancoPosta.Per ottenere lo sconto basta pagare negli oltre 12 mila negozi fisici e online convenzionati con le carte Postepay o BancoPosta. In alternativa, è possibile usare il Codice Postepay, scansionando un QR Code o cliccando su un link fornito dal negoziante.Il cashback viene accreditato sulla carta o sul conto selezionato come “preferito” nell’App Poste Italiane o su poste.it. Se non è stato preventivamente selezionato uno strumento, l’accredito è effettuato sulla carta o sul conto legato alla carta usata per il pagamento. Gli sconti sono applicati automaticamente e vengono accreditati entro 5 giorni lavorativi dalla contabilizzazione della transazione.Sul sito Poste.it e sull’App Poste Italiane è disponibile l’elenco degli esercenti che aderiscono all’iniziativa, con la possibilità di utilizzare la geolocalizzazione per sapere in tempo reale dove poter usare la carta per ottenere lo sconto.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA