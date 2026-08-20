Youth Games, iniziano le finali: Bilic, Desailly e Dyche i primi ospiti d’onore

(Adnkronos) – A Spalato si stanno svolgendo le Finali Internazionali della 30esima edizione dei Plazma Youth Sports Games, il più grande evento sportivo amatoriale d’Europa dedicato a bambini e ragazzi. Dal 17 al 22 agosto, il programma riunisce 1.224 partecipanti provenienti da sei Paesi: i migliori giovani atleti dei cinque Paesi membri dei Games – Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Slovenia e Macedonia del Nord – con una presenza speciale, in questa edizione, dei bambini provenienti dall’Ucraina, Paese ospite dei Games.

I partecipanti si contendono il titolo di campioni internazionali dei Plazma Youth Sports Games nella Coca-Cola Cup, il torneo di calcio a 5, nella Sprite 3×3 Cup, nella pallamano, nella pallavolo, nel beach volley, nel tennis, nel ping pong, negli scacchi, nel dodgeball e nell’atletica.

Nella serata di ieri, mercoledì 19 agosto, si è svolto uno dei momenti clou dal punto di vista sportivo delle Finali Internazionali, ovvero la Coca-Cola Cup Grand Final, il più grande torneo amatoriale di calcio a 5 d’Europa, che quest’anno ha coinvolto complessivamente 172.748 partecipanti in 703 tornei.

Nella finale della competizione maschile, riservata ai ragazzi nati nel 2011 e negli anni successivi, il titolo è andato al Futsal Istra di Pola, che ha sconfitto per 3-1 la formazione serba del Duel Trayal. La finale per il terzo posto è stata vinta nettamente dal Mladost Krivaja, formazione della Bosnia-Erzegovina, che ha superato per 7-2 il Saraj della Macedonia del Nord.

Negli ultimi anni, inoltre, i tornei di calcio femminile sono diventati una componente sempre più importante del programma dei Plazma Youth Sports Games. La sola Coca-Cola Cup di quest’anno ha coinvolto 17.445 ragazze. Un importante traguardo è stato raggiunto nel 2020, quando i Games hanno avviato una partnership con UEFA e UEFA Foundation for Children, guidata da Aleksander Ceferin, presidente UEFA e ambasciatore dei Games.

Nella finale della competizione femminile, anch’essa riservata alle ragazze nate nel 2011 e negli anni successivi, la vittoria è andata alle giovani calciatrici dello ZNK Aluminij di Kidricevo, in Slovenia, che hanno superato per 2-1 la formazione serba del Cacak. Il terzo posto nella competizione femminile è invece andato all’Arena Pula, che ha battuto ai calci di rigore per 3-2 le macedoni delle Tigrice, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sullo 0-0.

Alle finali della Coca-Cola Cup hanno partecipato anche rappresentanti del partner storico dei Games, tra cui Zoran Bogdanovic, amministratore delegato di Coca-Cola Hellenic Bottling Company; Dimitrios Rompis, General Manager di Coca-Cola HBC Adria; Javier Meza, Presidente del Marketing e Chief Marketing Officer per l’Europa di The Coca-Cola Company; Bogdan Chirita, Franchise Operations Director per la regione Adriatica di The Coca-Cola Company; e Giorgij Hristov, General Manager per la Grecia di The Coca-Cola Company.

Alle Finali Internazionali sono presenti anche Zdravko Maric, presidente dei Plazma Youth Sports Games; Tihomir Gudic, direttore esecutivo dei Plazma Youth Sports Games; Slaven Bilic, commissario tecnico della Croazia; Marcel Desailly, celebre ex calciatore francese; Sean Dyche, allenatore ed ex calciatore inglese e Darko Vucic, rappresentante del Ministero croato del Turismo e dello Sport.