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Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta

| 21 Agosto 2026 02:31 | 0 commenti

Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta

Italpress, Sport Italpress
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CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking Atp si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6 6-3 6-4. In semifinale Cobolli sfiderà uno tra l’argentino Thiago Agustin Tirante e il francese Arthur Fils. Intanto l’azzurro è virtualmente numero 6 del mondo, secondo le proiezioni in tempo reale. Potrebbe scendere al massimo al numero 7, dunque inizierà la prossima settimana forte del best ranking.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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