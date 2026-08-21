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Italia-Usa, Meloni al Nyt: pensavo con Trump relazione più facile

| 21 Agosto 2026 12:45 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 21 ago. (askanews) – “È evidente che con Donald Trump
pensavo che le cose sarebbero state più facili, vista la nostra
convergenza su immigrazione e cultura woke. Le cose sono andate
diversamente”. Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista
al New York Times.

“Continuo a credere che l’unità dell’Occidente sia qualcosa di
molto importante. Non decido la strategia italiana sulla base
delle mie relazioni personali”, ha aggiunto Meloni.

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