Italia-Usa, Meloni al Nyt: pensavo con Trump relazione più facile

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Roma, 21 ago. (askanews) – “È evidente che con Donald Trump
pensavo che le cose sarebbero state più facili, vista la nostra
convergenza su immigrazione e cultura woke. Le cose sono andate
diversamente”. Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista
al New York Times.
“Continuo a credere che l’unità dell’Occidente sia qualcosa di
molto importante. Non decido la strategia italiana sulla base
delle mie relazioni personali”, ha aggiunto Meloni.
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