Italia-Usa, Meloni al Nyt: pensavo con Trump relazione più facile

Roma, 21 ago. (askanews) – “È evidente che con Donald Trump

pensavo che le cose sarebbero state più facili, vista la nostra

convergenza su immigrazione e cultura woke. Le cose sono andate

diversamente”. Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista

al New York Times.

“Continuo a credere che l’unità dell’Occidente sia qualcosa di

molto importante. Non decido la strategia italiana sulla base

delle mie relazioni personali”, ha aggiunto Meloni.