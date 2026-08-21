Pogacar a caccia della storia alla Vuelta 2026, si parte con la crono di Monaco

MILANO (ITALPRESS) – Il re vuole anche la corona di Spagna. La Vuelta a Espana 2026 vedrà al via Tadej Pogacar, lo sloveno si prepara per entrare definitivamente nella storia del ciclismo: dopo la vittoria del quinto Tour de France, il campione del mondo in carica sarà al via della corsa spagnola per cercare di vincere la sua prima maglia rossa. Una sola partecipazione in carriera, sette anni fa con tre vittorie di tappa e il terzo posto finale: l’obiettivo è quello di conquistare l’unico grande Giro che ancora manca nel palmares.

Nel frattempo le prossime ore saranno decisive, il corridore discuterà con i vertici dell’Uae Team Emirates-Xrg un prolungamento del contratto fino al 2031, ma non è escluso che si possa arrivare fino alla stagione successiva. Pogacar potrà contare su Joao Almeida e Jay Vine, due uomini fondamentali per conquistare la classifica generale. Il grande assente sarà invece Jonas Vingegaard, infortunatosi alla clavicola durante il Tour de France a causa di una caduta in gruppo. Sepp Kuss cercherà il bis dopo la vittoria a sorpresa nel 2023, ma sembra difficile che la Visma possa impensierire in qualche modo la formazione emiratina.

“Volevo correre La Vuelta da molto tempo – ha dichiarato lo sloveno -. Ci siamo seduti a dicembre e ne abbiamo parlato. Volevo davvero farlo, anche perché l’inizio è a Monaco. Quest’anno era il momento giusto per fare sia il Tour de France che La Vuelta. Sarà una gara molto dura e difficile, ci sono ottimi corridori, non sarà facile”.

Assenti Jonathan Milan, Filippo Ganna, assente anche Giulio Pellizzari: saranno 24 le formazioni al via, la Red Bull – BORA – hansgrohe punterà tutto su Primoz Roglic, già vincitore di quattro edizioni: “Ho una storia molto positiva con la Vuelta e mi diverto sempre a correrla – ha dichiarato lo sloveno nel comunicato stampa della squadra -. Vincerla quattro volte è già qualcosa che non avrei mai potuto immaginare, quindi non voglio mettermi ulteriore pressione addosso. Andremo avanti giorno per giorno, faremo tutto il possibile come squadra e cercheremo di ottenere il miglior risultato possibile. Non vedo l’ora di correre”. Il via domani dal principato di Monaco, una cronometro individuale di 9.4 km, poi il giorno successivo spazio alla Monaco-Manosque di 214 km, prima tappa impegnativa della Corsa Roja.

Due giorni di riposo – lunedì 31 agosto e 7 settembre – nella 18esima tappa si disputerà la seconda e ultima crono individuale da El Puerto de Santa Maria a Jerez de La Frontera. Dopo le prime tre tappe tra il principato di Monaco e la Francia si passerà ad Andorra, dalla quinta frazione si arriverà in Spagna: niente finale a Madrid, la Corsa Roja arriverà a Granada domenica 13 settembre.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).