Tennis, Cobolli in semifinale a Cincinnati

Roma, 21 ago. (askanews) – Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati al termine di una vittoria pazzesca, ancora in rimonta, contro Tommy Paul per 2-6, 6-3, 6-4 in un’ora e 57 minuti di gioco. Dopo un primo set durissimo per l’azzurro, che ha subìto ben due break senza mai entrare negli scambi, è arrivata la reazione nel secondo set. Flavio è infatti riuscito a strappare la battuta al suo avversario nel quarto game, annullando anche una chance di controbreak nel settimo gioco. Nel terzo e decisivo set, Cobolli ha sprecato quattro palle break, ma la quinta si è dimostrata quella buona per andare a servire per chiudere il match. Per il romano arriva così la nona semifinale nel circuito maggiore, la quinta stagionale e la prima a livello ‘1000’. In semifinale affronterà il francese Fils (n.21 Atp)che ha battuto in 6-3, 6-2 l’argentino Tirante