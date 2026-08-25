Acquirente unico, Moles: “Sfida trasformare dati in conoscenza utile per scelte più consapevoli”

(Adnkronos) – Dal confronto delle offerte alla conoscenza dei propri consumi: sono strumenti, alcuni sviluppati secondo le direttive dell’Arera, messi a disposizione da Acquirente Unico per rafforzare la consapevolezza dei consumatori.

Lo ha spiegato Giuseppe Moles, amministratore delegato della società, intervistato al Meeting di Rimini.

“Ad esempio il Portale Offerte è lo strumento pubblico e ufficiale attraverso il quale cittadini e imprese possono consultare e confrontare in modo trasparente tutte le offerte di energia elettrica e gas disponibili sul mercato”, ha detto Moles. Accanto a questo c’è il Portale Consumi, accessibile tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, che permette di consultare lo storico dei consumi di energia elettrica e gas.

“Disporre di queste informazioni significa poter comprendere meglio le proprie abitudini energetiche, valutare l’adeguatezza delle offerte e individuare opportunità di risparmio”, ha sottolineato Moles. La sfida, ha concluso, è “trasformare i dati e le informazioni in conoscenza utile”, continuando a investire in informazione, digitalizzazione e servizi sempre più vicini ai cittadini.