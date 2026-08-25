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Ballando Con le Stelle, Manuela Moreno è l’ottava concorrente

| 25 Agosto 2026 20:02 | 0 commenti

Ballando Con le Stelle, Manuela Moreno è l’ottava concorrente

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(Adnkronos) – Manuela Moreno è l’ottava concorrente ufficiale della nuova edizione di ‘Ballando Con le Stelle’. L’annuncio è arrivato a sorpresa, con una telefonata in diretta di Milly Carlucci durante l’edizione estiva di ‘La Vita In Diretta’ condotto dalla stessa Moreno. 

“Io sono pronta a partire ma tu saresti pronta a partire?”, ha esordito la Carlucci, rivolgendosi alla conduttrice. E ha poi aggiunto: “Si è detto tanto su di te in questi giorni. Si è parlato della possibilità che tu facessi la giurata ma è un lavoro troppo sedentario per te che sei frizzante, piena di idee, una peperina. Ti vedo a ballare e ti invito ufficialmente a prendere parte a questa edizione”. Sorpresa, la conduttrice ha accettato l’invito con entusiamo: “Ma lo sai che ci vengo”. 

Il nome della conduttrice si aggiunge a quelli già confermati di Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri.
 

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