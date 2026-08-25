Carburanti, Meloni consulta alleati. Domani Cdm per proroga taglio accise

Roma, 25 ago. (askanews) – Si va verso una nuova proroga del taglio delle accise sul carburante. E’ quanto è stato deciso nel corso di una riunione in videocollegamento tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i due vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Il prolungamento dello sconto, che riguarda solo il gasolio, sarà varato nel corso di un Consiglio dei ministri che si terrà domani alle 18.

Fonti di palazzo Chigi ci tengono tuttavia a far sapere che l’obiettivo del governo è quello di predisporre un intervento più mirato.

“Domani – si sottolinea – è previsto un nuovo Consiglio dei ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire al governo di lavorare a un intervento più mirato. Quella in scadenza domani, dunque, non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari”.

“L’obiettivo – spiegano le stesse fonti – è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l’intervento più efficace e selettivo”.