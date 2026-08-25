Caso Ranucci, attesa per la decisione della Rai su Report: chi potrebbe prendere il posto del giornalista alla conduzione

(Adnkronos) – Nessuna decisione formale è stata ancora assunta in Rai sul caso Ranucci dopo il parere del Comitato Etico dell’azienda, anche se la strada della sostituzione del giornalista alla conduzione di ‘Report’ è già tracciata. La settimana decisiva dovrebbe essere questa anche se per l’annuncio di chi dovrà prendere il testimone della conduzione della trasmissione di Rai3 bisognerà forse attendere anche la prossima settimana.

E già alcuni nomi circolano: rumors insistenti – che l’Adnkronos aveva già lanciato – riguardano Riccardo Iacona (conduttore di ‘Presadiretta’, il programma che durante l’anno si alterna proprio a ‘Report’ nel prime time della domenica di Rai3), la conduttrice di ‘Belve’ Francesca Fagnani, l’inviato di ‘Report’ Giorgio Mottola e il conduttore di ‘Mi Manda Rai3 (in passato collaboratore di ‘Report’) Federico Ruffo.

Dopo il parere del comitato etico, secretato e consegnato al solo Giampaolo Rossi il 13 agosto, lo stesso amministratore delegato avrebbe chiesto un ulteriore approfondimento sul possibile danno d’immagine e reputazionale per il programma in seguito all’arresto di Valter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell’attentato dell’ottobre scorso davanti all’abitazione del conduttore Sigfrido Ranucci, a cui è legato da un rapporto di amicizia più volte ribadito da entrambi. Per sapere cosa succederà si dovrà aspettare ancora qualche giorno.