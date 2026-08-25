Centrodestra, Salvini: Vannacci non lo vorrei in coalizione, deve decidere

Rimini, 25 ago. (askanews) – “Di sicuro non lo vorrei in coalizione, visto che attacca ogni giorno il governo. Ci sono le elezioni a Reggio Calabria fra un mese e un candidato di Vannacci, che era parte di Forza Italia fino all’altro ieri, si candida contro il centrodestra. La mia domanda è: come fai a candidarti contro il centrodestra e poi chiedere di farne parte? Deve decidere”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sui rapporti fra il centrodestra e Futuro nazionale, a margine del Meeting di Rimini.

Il leader della Lega ha preso le distanze anche da alcune proposte attribuite al generale: “Su alcune norme di cui leggo, come togliere l’aborto, io sono per i centri di aiuto alla vita, sono per la vita, però vorrei andare avanti, non tornare indietro. E poi l’educazione militare la decidono la mamma e il papà, sono loro che decidono per l’educazione dei figli”. Vannacci, ha aggiunto, “è libero” di correre contro il centrodestra, “come a Milano, dove ha presentato un generale della provincia di Roma: io sono milanese e magari gli spiego dove sono Baggio, Quarto Oggiaro, Gallaratese, Bovisa. Però è chiaro che se ti candidi contro, poi non puoi chiedere di entrare”.

“Sono convinto che questa maggioranza possa rivincere. Non mi preoccupano né la Schlein, né Conte, né Vannacci, e sono convinto che la Lega sarà determinante”, ha proseguito Salvini: “Fra un anno vedremo chi aveva ragione. Sono orgoglioso, tranquillo e determinato a vincere anche le prossime elezioni politiche, con la Lega forza di governo determinante ampiamente sopra il 10 per cento”. E a chi gli chiedeva se sotto quella soglia sarebbe una sconfitta, ha replicato: “Vorrei dire che arriverà all’11, al 12, al 13 per cento”.