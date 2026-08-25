Formula1, Hamilton scuse alla Ferrari. “Emersa la frustrazione”

Roma, 25 ago. (askanews) – Dopo un tormentato GP d’Olanda, che l’ha visto chiudere quarto con forti momenti di tensione con il muretto, Lewis Hamilton si scusa con la Ferrari per alcuni team radio molto esagerati nel modo comunicativo.

Il sette volte campione del mondo riesaminando quanto successo ha infatti affermato: “Quello di Zandvoort è stato un weekend difficile, ma torniamo a casa con punti preziosi per il team e segnali che stiamo andando nella giusta direzione. Sono – prosegue sui suoi canali social – incredibilmente orgoglioso di tutti coloro che in fabbrica continuano a fornirci aggiornamenti, a trovare soluzioni per migliorare le prestazioni e a spingerci avanti. Al team in pista, grazie: l’impegno e la dedizione non passano mai inosservati. Abbiamo ancora del lavoro da fare, soprattutto sul giro singolo, ma continueremo a impegnarci, imparare e migliorare insieme”.

Poi ha aggiunto: “Ho riascoltato alcuni dei miei commenti nei team radio e in televisione: nella foga del momento può emergere la frustrazione, soprattutto quando ci tieni davvero così tanto a far bene. Ma quella non era la versione migliore di me, me ne assumo la responsabilità e farò meglio. Questa passione nasce dalla fiducia in questa squadra, nelle persone che ne fanno parte e in ciò che stiamo costruendo insieme. La direzione è chiara. La fiducia c’è. E la lotta è assolutamente ancora aperta”.