Kiev attacca un’altra raffineria di Mosca, raid Russia colpisce frontiera tra Ucraina e Moldavia

(Adnkronos) –

Attacco dell’Ucraina con droni alla raffineria Afipsky nella regione di Krasnodar, in Russia, a nord-est del Mar Nero. Il raid ha causato la morte di due persone e ha provocato un incendio, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

“I detriti dei droni sono caduti sul terreno della stazione ferroviaria di Afipsky; purtroppo due persone sono state uccise”, ha dichiarato su Telegram il governatore regionale Veniamin Kondratiev, precisando che la raffineria locale era in fiamme.

Come riporta ‘Kyiv Independent’, la raffineria lavora circa 6,25 milioni di tonnellate di greggio all’anno, pari a circa il 2% della produzione di raffinazione russa, ed è stato bersaglio di precedenti attacchi ucraini. In seguito all’attacco, nella regione russa sono stati diramati allarmi antiaerei.

L’infrastruttura del valico di frontiera internazionale di Vynohradivka-Vulcanesti, al confine tra Ucraina e Moldavia, è stata danneggiata da un attacco di droni russi, ha intanto riferito Ukrinform, citando un post su Facebook del Servizio doganale statale ucraino. Il traffico attraverso il valico è stato sospeso e le formalità doganali non vengono effettuate. Le autorità hanno invitato i cittadini e i trasportatori a tenere conto della chiusura nella pianificazione dei propri itinerari e a utilizzare altri valichi di frontiera per attraversare il confine tra Ucraina e Moldavia.

Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno effettuato 873 attacchi contro 46 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia uccidendo due persone e ferendone una. Lo ha riferito Ukrinform citando Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. “Le forze russe hanno effettuato 17 attacchi aerei su Zaporizhzhia, Komyshuvakha, Zarichne, Novoyakovlivka, Lystivka, Orikhiv, Soniachne, Novosoloshyne, Chervonyi Yar, Mala Tokmachka, Preobrazhenka, Liubymivka e Omelnyk”, ha scritto Fedorov su Telegram.

Secondo Fedorov, 632 UAV di vario tipo, per lo più droni FPV, hanno attaccato Zaporizhzhia, Vilniansk, Balabyne, Kushuhum, Novotroitske, Novooleksandrivka, Novoyakovlivka, Bilenke, Mariivka, Hryhorivka, Veseliank, Mahdalynivka, Stepnohirsk, Plavni, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Preobrazhenka, Mala Tokmachka, Novoandriivka, Novodanylivka, Charivne, Bilohiria, Huliaipole, Vozdvyzhivka, Hirke, Chervona Krynytsia, Omelnyk e Vasynivka.

Il presidente finlandese Alexander Stubb, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente del Consiglio europeo António Costa sono stati costretti a cercare riparo dopo che ieri, a Kiev, sono risuonate le sirene antiaeree. E’ quanto scrive su X Faituks Network.