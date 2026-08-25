Sci, Federica Brignone dovrà nuovamente operarsi

Roma, 25 ago. (askanews) – Federica Brignone dovrà nuovamente operarsi. A distanza di più di un anno dall’ultimo intervento, un controllo e una verifica della situazione della gamba sinistra gravemente infortunatasi nell’aprile del 2025 durante il gigante dei Campionati italiani, la campionessa olimpica ha annunciato sui suoi canali social che si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico. Il motivo lo ha spiegato la stessa Brignone: “La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo a fare alcune attività e sugli sci ho ancora dolore”. Una condizione difficile da gestire in modi diversi rispetto alla soluzione chirurgica: “Con il team medico, abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L’obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona”. L’ipotesi dell’operazione circolava già da qualche giorno e si è concretizzata dopo gli allenamenti effettuati nel corso dell’estate: troppo il dolore provato da Federica nel corso dell’attività agonistica per iniziare la stagione senza provare a prendere provvedimenti. Brignone e il suo team hanno così cambiato il programma, che prevedeva la trasferta in Argentina, e sciolto le riserve sull’intervento. Resta da capire se si dovrà agire anche sul menisco: “Quest’ultima decisione verrà presa direttamente durante l’operazione di questo pomeriggio (martedì 25 agosto, ndr)”. In caso di interventi anche sul menisco, cambieranno, allungandosi, i tempi di recupero.