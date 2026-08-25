Sci, Federica Brignone operata con successo a Milano

Roma, 25 ago. (askanews) – Federica Brignone è stata sottoposta in anestesia totale presso la casa di cura “La Madonnina” di Milano da parte del dottor Andrea Panzeri (Presidente della Commissione Medica FISI) alla rimozione dei mezzi di sintesi al ginocchio sinistro che le erano stati applicati durante l’operazione del 3 aprile 2025 al ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito e la bicampionessa olimpica in carica di gigante e supergigante riprenderà gradualmente l’attività fisica nel giro di qualche settimana.

“L’artroscopia eseguita sul ginocchio ha confermato la situazione che ci aspettavamo – ha spiegato il dottor Panzeri -. Le sono state tolte la placca e le viti e non si e’ reso necessario alcun altro genere di intervento, Federica iniziera’ subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potra’ ricominciare l’attivita’ fisica”.