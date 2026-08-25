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Una moneta sul parabrezza, l’ultimo metodo dei ladri di automobili

| 25 Agosto 2026 15:03 | 0 commenti

Una moneta sul parabrezza, l’ultimo metodo dei ladri di automobili

AdnKronos
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(Adnkronos) – Una moneta appoggiata sul parabrezza è il nuovo metodo utilizzato dai ladri di automobili. Diverse segnalazioni arrivate da tutta Europa, e riportate dal media spagnolo El Cronista, riportano testimonianze di persone a cui è stata rubata la propria vettura partendo da una semplice moneta, che è stata appoggiata, apparentemente in modo innocuo, ai tergicristalli. 

La tecnica, che richiama quella della bottiglia di plastica incastrata nella ruota posteriore, si basa su un principio fondamentale: provocare una distrazione momentanea per distogliere l’attenzione del guidatore verso l’ambiente circostante. Dopo aver posizionato la moneta, solitamente lato guidatore, il ladro rimane vicino alla vettura, pronto a saltare nella vettura appena l’automobilista scende per prendere il piccolo oggetto. 

Probabilmente infatti, il guidatore non chiuderà le portiere e questo favorirà lo ‘scatto’ del ladro, che può o mettersi direttamente al volante e portare via la macchina, oppure rubare oggetti appoggiati sui sedili come borse, portafogli o cellulari. Gli esperti di sicurezza raccomandano quindi di non uscire impulsivamente dall’auto al minimo segno di anomalia sul parabrezza. 

 

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