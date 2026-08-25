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Us Open, allenamento show per Musetti con Roger Federer sull’Arthur Ashe

| 25 Agosto 2026 09:39 | 0 commenti

Us Open, allenamento show per Musetti con Roger Federer sull’Arthur Ashe

Italpress, Sport Italpress
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ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si è allenato anche stanotte, a New York, in vista dell’inizio del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam della stagione. Circa 24 ore dopo aver incrociato le racchette con Novak Djokovic, al giocatore azzurro è “toccata” un’altra icona del tennis, ovvero Roger Federer. L’elvetico sarà protagonista nella notte fra oggi e domani, sul Centrale del Flushing Meadows Park, di una esibizione di lusso: prima in singolare contro Andy Roddick, poi in doppio, in coppia con John McEnroe, contro Andre Agassi e di nuovo Roddick.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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