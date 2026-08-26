Ballando con le stelle, Giada Lini torna come maestra: l’annuncio

(Adnkronos) –

Giada Lini confermata come maestra di Ballando con le stelle. Questa è la sua sesta edizione dopo quella dello scorso anno, in cui si è classificata al terzo posto in coppia con Fabio Fognini.

L’annuncio è arrivato con un video condiviso sul profilo Instagram del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, che torna in onda il prossimo 3 ottobre. “Finalmente lo posso annunciare: sarò anche quest’anno a Ballando con le stelle. È la mia sesta edizione. Che dire? L’emozione è tantissima, i ricordi di questi anni sono meravigliosi ma lo scorso anno ho toccato il terzo gradino del podio”, dice la ballerina nel video, augurandosi di fare quel “saltino” in più.

Giada Lini si aggiunge agli altri nomi già annunciati, tra ritorni e novità. Tra le conferme ci sono Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice e Nikita Perotti. Tra le novità di questa edizione ci sono Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli.