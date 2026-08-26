Carburanti, Schlein: governo litiga e italiani pagano il conto

Roma, 26 ago. (askanews) – “Giorgia Meloni ormai non è più in grado di occuparsi dei problemi delle persone. Abbiamo chiesto al governo di proteggere le famiglie e le imprese dal caro energia con misure più forti e strutturali, da finanziare tassando gli extraprofitti delle grandi società energetiche.

Ma a Palazzo Chigi sta andando in scena l’ennesimo atto del teatro dell’assurdo: Salvini dice una cosa e Tajani il contrario, mentre Meloni tace imbarazzata. Noi continuiamo a fare proposte concrete al governo ma a Giorgia Meloni, che faceva i video al benzinaio per dire che avrebbe abolito le accise, ricordiamo pure che il prezzo delle loro divisioni intanto lo pagano gli italiani”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein.