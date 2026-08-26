Medvedev eliminato a sorpresa a Winston-Salem: “Forse dovrei lasciare il tennis…”

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(Adnkronos) –
Daniil Medvedev ha abituato a ‘colpi di testa’ e provocazioni, facendo spesso sorridere e divertire gli appassionati di tennis nel corso della sua carriera. Nelle ultime ore, è diventato virale uno sfogo del russo durante i sedicesimi dell’Atp 250 di Winston Salem, negli Stati Uniti. Poco prima della sconfitta contro l’americano Martin Damm, Medvedev ha parlato così in campo, durante una pausa: “Forse dovrei iniziare una carriera nel pickleball con Jack Sock, in doppio. Non è troppo tardi. Qualsiasi sport è meglio di questo, persino il curling”.
Una frase dettata dalla frustrazione per il match giocato fino a quel momento molto male, prima della sconfitta all’esordio, ma che ha strappato almeno un sorriso ai tifosi. Tra pochi giorni, il russo sarà al via degli Us Open.
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