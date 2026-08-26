Pakistan, incendio in un ospedale di Islamabad: morti almeno 14 neonati

(Adnkronos) – Almeno 14 bambini, per lo più neonati, sono morti a seguito in un incendio scoppiato oggi in un ospedale di Islamabad. La tragedia si è consumata al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell’ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), ha dichiarato l’ufficio distrettuale della capitale del Pakistanin un comunicato in cui non si indica la causa dell’incendio nè l’età delle giovani vittime.

Secondo quanto riferito da alcune fonti, il rogo sarebbero stato innescato dall’esplosione di un compressore dell’aria condizionata. Le autorità ospedaliere sono riuscite a salvare un bambino, hanno riferito le fonti. L’incendio ha anche lasciato alcuni neonati in condizioni critiche e il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, hanno aggiunto.

Il commissario capo di Islamabad, Sohail Ashraf, ha dichiarato che una chiamata di emergenza per i vigili del fuoco è arrivata poco prima delle 7 del mattino di mercoledì, ora locale (le 4 in Italia). Le squadre di soccorso si sono precipitate sul posto e “hanno domato l’incendio”, ha dichiarato Ashraf in un post a X.

In Pakistan gli incendi nei grandi edifici sono frequenti, spesso a causa di normative di sicurezza e regolamenti edilizi inadeguati, nonché di una scarsa applicazione delle norme. A gennaio, oltre 65 persone sono morte in un incendio in un centro commerciale nella città portuale di Karachi, dove nel 2012 si consumò la tragedia che costò la vita ad almeno 250 operai morti in una fabbrica di abbigliamento nel quartiere di Baldia Town, quando un incendio distrusse un intero edificio sprovvisto di scale antincendio.