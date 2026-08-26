Serie A, le designazioni arbitrali della seconda giornata: Napoli-Como a Pairetto

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Luca Pairetto della sezione di Torino ad arbitrare domenica (ore 18.30) la sfida del ‘Maradona’ tra Napoli e Como, uno degli incontri più attesi della seconda giornata di Serie A. Al suo fianco gli assistenti Zingarelli e Bercigli, Guida quarto uomo, al Var Gariglio e Prontera.

Michael Fabbri di Ravenna dirigerà invece Cagliari-Inter, posticipo di domenica (ore 20.45): Vecchi e Ceccon i guardalinee, La Penna quarto uomo, al Var Aureliano e Paterna. Milan-Venezia di venerdì (20.45) affidata a Gianluca Manganiello di Pinerolo, Juventus-Parma di sabato (20.45) a Francesco Forneau di Roma, Lecce-Roma di lunedì (18.30) a Daniele Chiffi di Padova.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA SECONDA GIORNATA

Milan-Venezia (venerdì 28/08, ore 20.45)

arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Fiorentina-Frosinone (sabato 29/08, ore 16.30)

arbitro: Giuseppe Collu di Cagliari

Monza-Udinese (sabato 29/08, ore 18.30)

arbitro: Giuseppe Allegretta di Molfetta

Sassuolo-Torino (sabato 29/08, ore 18.30)

arbitro: Davide Di Marco di Ciampino

Juventus-Parma (sabato 29/08, ore 20.45)

arbitro: Francesco Forneau di Roma

Napoli-Como (ore 18.30)

arbitro: Luca Pairetto di Torino

Cagliari-Inter (ore 20.45)

arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Lazio-Genoa (ore 20.45)

arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo

Lecce-Roma (lunedì 31/08, ore 18.30)

arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Atalanta-Bologna (lunedì 31/08, ore 20.45)

arbitro: Daniele Doveri di Roma 1

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).