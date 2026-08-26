Tennis, Cobolli-Bencic superano Alcaraz-Williams agli Us Open

Roma, 26 ago. (askanews) – Ci sarà un italiano mercoledì in semifinale nel torneo del doppio misto agli Us Open di Tennis: è Flavio Cobolli, qualificatosi al fianco di Belinda Bencic grazie al successo in due set ottenuto contro Serena Williams e Carlos Alcaraz col punteggio di 54(4) 41.

Sfida equilibrata. Al servizio sia Alcaraz che Cobolli fanno scintille impedendo a Bencic e Serena di rilanciare con qualità lo scambio. E così si va al tie-break: l’azzurro continua ad essere incisivo in battuta mentre Serena acquisisce sempre maggior disinvoltura nella copertura della rete (3-3). Fatale però è una comoda volé in dritto fallita dall’americana che dà al duo italo-svizzero due set point con cui portarsi in vantaggio.

Nel secondo set Serena vive un momento di opacità ed è Alcaraz a venirle in soccorso mettendo a segno la volè del deciding point che se fallita avrebbe dato ai rivali il doppio vantaggio. Ma le stelle attese appaiono in evidente difficoltà, Serena sbaglia spesso soluzioni e posizionamento e il nervosismo fa il resto corrompendo ulteriormente i suoi colpi. Il break infine arriva e manda Cobolli alla battuta per l’ultimo game, l’unico chiuso a zero del set.

Affronteranno i coniugi Monfils, primi a qualificarsi, che hanno superato in tre set Siniakova e Patten vincitori a loro volta contro le prime teste di serie del tabellone, Sabalenka e Djokovic. In semifinale anche il team ceco Muchova-Mensik che sfiderà il duo Andreeva-Rublev. Subito eliminati Errani e Vavassori