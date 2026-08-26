Università, Lonfernini: con Bernini roadmap Italia-San Marino

Rimini, 26 ago. (askanews) – “I rapporti sono ottimi e tra l’altro negli incontri anche recenti con il ministro Bernini abbiamo costruito un piano di lavoro, un modello di collaborazione tra i nostri due sistemi nazionali dal punto di vista dell’alta formazione universitaria”. Lo ha detto Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura, l’Università e la Ricerca scientifica della Repubblica di San Marino, a margine del Meeting di Rimini, interpellato sui rapporti con l’Italia sul capitolo università e sulle direttive europee.”Certo ci sono aspetti che ci contraddistinguono, sia per la parte italiana che per quella sammarinese – spiega – ma questo non significa che non vogliamo lavorare entrambi sulla qualità, perché quando si parla di formazione e di competenze dei nostri giovani non ci sono differenze territoriali”.Sul tema del disagio giovanile e dell’urgenza formativa, il Segretario sottolinea “un’integrazione piena tra la Repubblica e l’Italia, testimoniata anche proprio in queste sedi dal ministro Bernini. Non solo lavoriamo assieme su aspetti di carattere educativo, ma anche su quello che può derivare da un punto di vista sociale”.”L’educazione e la formazione dei nostri ragazzi sono centrali – aggiunge – Gli aspetti formativi universitari possono fare la loro parte, non intendendo l’università solo come un luogo in cui si prendono saperi e competenze, ma un luogo in cui si forma davvero la capacità sociale dei nostri ragazzi di stare al mondo”.Sui dossier dei prossimi mesi, Lonfernini conferma: “Abbiamo una roadmap sulla quale stiamo lavorando in stretto contatto con il ministero e con il ministro Bernini. Aspetti che porteranno, ne sono certo, ad una evoluzione e innovazione dei nostri sistemi, in particolar modo quello di San Marino che sarà sempre più integrato, come già oggi lo è da un punto di vista geografico”.