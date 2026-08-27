E’ morto Ratko Mladic, il ‘macellaio di Bosnia’ ex comandante militare condannato per crimini di guerra

(Adnkronos) – E’ morto in un ospedale dell’Aia Ratko Mladic, ex comandante militare dei serbo-bosniaci condannato per crimini di guerra. Lo riferisce l’emittente pubblica serba Rts. Mladic, 84 anni, aveva subito diversi ictus. Mladic era stato soprannominato il ‘macellaio di Bosnia’ per il suo ruolo nella strage di Srebrenica del 1995, uno degli episodi più drammatici della guerra in Bosnia.

Generale dell’esercito jugoslavo, durante la dissoluzione della Jugoslavia comandò inizialmente unità impegnate in Croazia e nel maggio 1992 divenne comandante dell’Esercito della Republika Srpska, braccio militare della leadership serbo-bosniaca guidata politicamente da Radovan Karadzic. Conosciuto come il ‘macellaio di Bosnia’, il suo nome resta indissolubilmente legato all’assedio di Sarajevo e soprattutto al massacro di Srebrenica del luglio 1995, quando le sue forze conquistarono l’enclave dichiarata “zona sicura” dall’Onu e uccisero più di 8mila uomini e ragazzi bosgnacchi, in quello che la giustizia internazionale ha riconosciuto come genocidio.