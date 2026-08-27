Il Consolato del Marocco in Calabria incontra l’ordine degli architetti della provincia di Reggio

GIOIA TAURO (ITALPRESS) – Si è svolto presso la sede del Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, a Palazzo Sant’Ippolito di Gioia Tauro, un incontro istituzionale tra il Console Onorario Domenico Naccari e una delegazione del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria. La delegazione era composta dalla Presidente Santina Dattola, dal Tesoriere Giuseppe De Leo, da Arrigo Lagazzo, delegato Inarcassa e componente del CdA della Fondazione Inarcassa, da Sabina Pezzano, Consigliere dell’Ordine, e da Giovanni Barone, Presidente della Commissione Pareri. All’incontro ha preso parte anche Giuseppe Saletta, consulente giuridico del Consolato e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi. Al centro del confronto le prospettive di collaborazione tra il Consolato e l’Ordine degli Architetti, con particolare attenzione ai processi di internazionalizzazione e alle opportunità che il Marocco può offrire al mondo delle professioni, dell’università e alle nuove generazioni.

Nel corso dell’incontro si è parlato anche del protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana, quale strumento per rafforzare la cooperazione e promuovere iniziative condivise in ambito sociale, umanitario e istituzionale.

Tra le iniziative emerse – si legge nella nota – la proposta di organizzare a Reggio Calabria un convegno dedicato all’internazionalizzazione e alle opportunità professionali e di cooperazione con il Marocco, con il coinvolgimento di professori universitari, professionisti e studenti.

Nel corso della riunione è stata inoltre valutata la possibilità di favorire rapporti diretti tra l’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria e analoghi organismi professionali marocchini, promuovendo scambi di esperienze, competenze e buone pratiche e creando le condizioni per future iniziative comuni.

L’incontro ha consentito anche di illustrare il percorso già avviato nel settore delle professioni giuridiche attraverso il gemellaggio in corso tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi e quello di Settat, in Marocco, indicato come possibile modello per sviluppare ulteriori relazioni tra gli organismi professionali dei due territori.

“Il rapporto tra Calabria e Marocco – ha sottolineato il Console Onorario Domenico Naccari – può crescere anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini professionali, delle Università e della Croce Rossa Italiana. L’obiettivo è trasformare le relazioni istituzionali costruite in questi anni in opportunità concrete di confronto, formazione, solidarietà e collaborazione, soprattutto per i giovani professionisti e per gli studenti”.

Al termine dell’incontro, il Console Naccari ha consegnato alla Presidente Santina Dattola il gagliardetto del Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, quale simbolo di amicizia e auspicio per l’avvio di una proficua collaborazione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso dal Consolato per rafforzare i rapporti tra la Calabria e il Marocco, favorendo il dialogo tra istituzioni, università, professioni, Croce Rossa Italiana e realtà economiche delle due sponde del Mediterraneo.

– foto Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria –

(ITALPRESS).