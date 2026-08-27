L’università a 14 anni, la maturità a 12: due fratelli ‘prodigio’ in Inghilterra

(Adnkronos) –

L’università a 14 anni, la maturità a 12. Due fratelli prodigio stanno incantando l’Inghilterra, festeggiando uno straordinario traguardo accademico dopo l’altro: Elias Kim ha infatti appena completato, dopo aver compiuto 14 anni, il primo anno di studi in Ingegneria Biomedica all’Imperial College di Londra, ottenenendo un’impressionante 84,77%, un voto di eccellenza. La sorella Ariel invece ha appena completato la maturità e ora inizia i propri corsi avanzati, tutto a 12 anni.

Il ragazzo, originario di Bicester, nell’Oxfordshire, si è assicurato un posto all’università dopo aver completato cinque esami di maturità (A-levels) in matematica, chimica, fisica, matematica avanzata e biologia entro i 13 anni, ottenendo quattro A* e una A. Elias, come riportato dal Daily Mail, ha ammesso di essere stato nervoso all’idea di iniziare l’università così giovane e preoccupato di non riuscire a tenere il passo con i suoi compagni di corso, molto più grandi di lui: “Ho fatto del mio meglio, sono rimasto sorpresa di aver ottenuto l’84,77%. Pensavo che l’università sarebbe stata più difficile, ma sono comunque riuscito a farcela, il che mi ha reso felice”.

Inizialmente Elias aveva fatto domanda a Oxford, che lo aveva respinto nonostante l’ottimo risultato ottenuto nel test di ammissione, per poi ricevere offerte da UCL e Imperial. Alla fine ha scelto l’università londinese: “Gli altri studenti intorno a me erano molto amichevoli, ma erano anche sorpresi che fossi così giovane e che frequentassi la loro stessa classe”. Fin da bambino, Elias sogna di diventare medico e ora si sta impegnando a completare la laurea magistrale prima di valutare la possibilità di dedicarsi alla medicina o di conseguire un dottorato di ricerca.

Elias però non è l’unico ‘prodigio’ della famiglia. Sua sorella Ariel, di 12 anni, ha completato il suo esame di maturità quest’anno, dopo aver iniziato gli esami a soli nove anni, ottenendo sei 9 e un 8. Ora ha iniziato i corsi di livello avanzato (A-levels) in chimica, matematica, matematica avanzata e fisica. ” Volevo provare a essere migliore di mio fratello”, ha detto la ragazza al Daily Mail, “lui ottiene risultati straordinari e io voglio essere ancora più eccezionale di lui”.