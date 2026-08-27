X
<
>

Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime

| 27 Agosto 2026 20:50 | 0 commenti

Nepal, sale a 389 il bilancio delle vittime

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

KATHMANDU (NEPAL) (ITALPRESS) – E’ salito a 389 il numero dei morti accertati dopo la vasta frana che ha colpito il Nepal. Lo riferisce la polizia locale, impegnata con oltre 8.300 agenti nelle zone colpite dal disastro per le operazioni di ricerca, soccorso e assistenza. Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo 466 feriti e continuano a percorrere le rive del fiume Bhote Koshi colpite dall’alluvione per localizzare le persone disperse.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA