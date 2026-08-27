Nuova Mercedes-Benz Classe C, design aggiornato e tecnologia evoluta

ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Benz Classe C arriva sul mercato italiano con prezzi a partire da 51.277 euro per la C 200 Berlina e da 52.863 euro per la C 200 Station-wagon. Con questo importante aggiornamento, la gamma Classe C conferma la propria centralità nel segmento midsize, evolvendo in modo mirato nei contenuti più rilevanti per i clienti: offerta di allestimenti, motorizzazioni elettrificate, design più espressivo e tecnologie digitali basate su MB.OS. La nuova Classe C è disponibile in Italia con quattro differenti allestimenti – ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS – l’offerta nasce per rispondere a esigenze diverse, dall’utilizzo quotidiano ai lunghi viaggi di lavoro, fino al tempo libero e alla famiglia, valorizzando le qualità che hanno reso questo modello un riferimento nel segmento: comfort, affidabilità, design, piacere di guida e tecnologie intuitive. La nuova gamma di motorizzazioni comprende benzina e diesel high-tech elettrificati, già sviluppati in vista dei futuri requisiti EU7, e versioni plug-in hybrid. I motori a combustione adottano la tecnologia mild hybrid con integrated starter-generator di seconda generazione, capace di fornire fino a 17 kW e 205 Nm supplementari, contribuendo a migliorare efficienza, comfort di funzionamento e risposta ai bassi regimi. Le versioni plug-in hybrid aggiungono una guida elettrica senza compromessi, con un’autonomia fino a 100 chilometri secondo WLTP e ricarica fino a 11 kW in AC e fino a 55 kW in DC.

Sul fronte del design, la nuova Classe C mantiene il proprio carattere ma si presenta con una presenza più autorevole ed espressiva. Il frontale è stato affinato con una nuova mascherina del radiatore con cornice cromata e profilo luminoso, nuovi proiettori con design a stella e paraurti ridisegnati. La firma luminosa rende la vettura immediatamente riconoscibile di giorno e di notte, mentre nuovi cerchi e due nuove tinte carrozzeria ampliano ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

Anche la tecnologia di bordo compie un deciso passo avanti. MB.OS gestisce le principali funzioni del veicolo e abilita aggiornamenti over-the-air, mantenendo la nuova Classe C aggiornata nel tempo. La quarta generazione di MBUX integra un MBUX Virtual Assistant basato sull’AI, capace di sostenere conversazioni complesse e di offrire risposte contestuali. A questo si affiancano Digital Extras attivabili anche dopo l’acquisto, navigazione intelligente basata su Google Maps, MBUX Surround Navigation e sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio MB.DRIVE.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

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