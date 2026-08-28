Europa League, il sorteggio: Milan pesca il Benfica, la Juventus contro la Real Sociedad

(Adnkronos) –

Oggi, venerdì 28 agosto, ha preso forma la nuova edizione dell’Europa League con il sorteggio di Monaco. La seconda competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 26 maggio 2027 a Francoforte. Italia allo start con Milan e Juventus, che ha scoperto le proprie avversarie nella competizione.

I rossoneri di Amorim hanno pescato: Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia e Levski Sofia. Per i bianconeri invece le sfide contro Real Sociedad, Az Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, Nec e Hapoel Beer Sheva

A seguire ci sarà il sorteggio di Conference League, con l’Atalanta prima testa di serie.