X
<
>

Europa League, il sorteggio: Milan pesca il Benfica, la Juventus contro la Real Sociedad

| 28 Agosto 2026 15:02 | 0 commenti

Europa League, il sorteggio: Milan pesca il Benfica, la Juventus contro la Real Sociedad

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Oggi, venerdì 28 agosto, ha preso forma la nuova edizione dell’Europa League con il sorteggio di Monaco. La seconda competizione europea per club ripartirà con 36 squadre, tutte a caccia della finalissima del 26 maggio 2027 a Francoforte. Italia allo start con Milan e Juventus, che ha scoperto le proprie avversarie nella competizione.  

I rossoneri di Amorim hanno pescato: Benfica, Olympiacos, Ferencvaros, Salisburgo, Sunderland, Bournemouth, Ararat-Armenia e Levski Sofia. Per i bianconeri invece le sfide contro Real Sociedad, Az Alkmaar, Rennes, Ferencvaros, Omonia, Celta Vigo, Nec e Hapoel Beer Sheva 

 

A seguire ci sarà il sorteggio di Conference League, con l’Atalanta prima testa di serie. 

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA