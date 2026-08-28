Norvegia, il cordoglio di Meloni per la scomparsa di Re Harald V

Roma, 28 ago. (askanews) – “Esprimo a nome del Governo italiano il piu profondo cordoglio per la scomparsa di Sua Maestà Re Harald V di Norvegia. Un Sovrano che ha servito la sua Nazione con equilibrio, autorevolezza e profondo senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare nel corso del suo lungo Regno i legami tra la Norvegia e l’Italia”. Lo ha scritto su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Alla Famiglia Reale e a tutto il popolo norvegese giungano – ha aggiunto – le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza”.