Champions league, il calendario: tutte le partite di Inter, Napoli, Roma e Como

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(Adnkronos) – Ufficiale il calendario della Champions League 2026-27, con le date di tutte le partite della ‘League Phase’. Oggi, sabato 29 agosto, le 36 squadre partecipanti alla massima competizione europea hanno conosciuto il loro destino. Tra queste le italiane Inter, Napoli, Roma e Como. Esordio da brividi per i nerazzurri di Chivu, che martedì 8 settembre voleranno al Bernabeu contro il Real Madrid del grande ex José Mourinho. La squadra di Allegri inizierà contro l’Arsenal, mentre i giallorossi se la vedranno con i turchi del Fenerbahce. Per Fabregas, debutto al Sinigaglia contro il Lipsia.
Ecco il calendario dell’Inter in Champions League:
Real Madrid-Inter, martedì 8 settembre ore 21
Inter-Bruges, martedì 13 ottobre ore 21
Inter-Shakhtar, mercoledì 21 ottobre ore 21
Feyenoord-Inter, martedì 3 novembre ore 21
Inter-Stoccarda, mercoledì 25 novembre ore 21
Dortmund-Inter, mercoledì 9 dicembre ore 21
Inter-Liverpool, martedì 19 gennaio ore 21
Slovan-Inter, mercoledì 27 gennaio ore 21
Ecco le date di tutte le partite del Napoli in Champions:
Napoli-Arsenal, mercoledì 9 settembre ore 21
Villarreal-Napoli, martedì 13 ottobre ore 21
Napoli-Bodo Glimt, martedì 20 ottobre ore 21
Porto-Napoli, mercoledì 4 novembre ore 21
Manchester City-Napoli, martedì 24 novembre ore 21
Napoli-Bruges, martedì 8 dicembre ore 21
Sabah-Napoli, mercoledì 20 gennaio ore 18.45
Napoli-Viking, mercoledì 27 gennaio ore 21
Ecco invece il calendario della Roma:
Fenerbahce-Roma, giovedì 10 settembre ore 18.45
Roma-Real Madrid, mercoledì 14 ottobre ore 21
Roma-Slovan, martedì 20 ottobre ore 21
Manchester United-Roma, martedì 3 novembre ore 21
Psg-Roma, mercoledì 25 novembre ore 21
Roma-Sporting, martedì 8 dicembre ore 21
Aek Atene-Roma, martedì 19 gennaio ore 21
Roma-Lilla, mercoledì 27 gennaio ore 21
Ecco il calendario del Como, al suo esordio in Champions:
Como-Lipsia, giovedì 10 settembre ore 21
Feyenoord-Como, mercoledì 14 ottobre ore 18.45
Como-Manchester United, mercoledì 21 ottobre ore 18.45
Lens-Como, mercoledì 4 novembre ore 21
Como-Aek Atene, martedì 24 novembre ore 21
Betis-Como, mercoledì 9 dicembre ore 18.45
Como-Psg, mercoledì 20 gennaio ore 21
Barcellona-Como, mercoledì 27 gennaio ore 21
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